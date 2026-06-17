В Словении презентован документальный фильм «Их Мехди, наш Михайло»

В Любляне состоялась премьера документального фильма, произведенного одним из ведущих телеканалов Словении RTV Slovenija и посвященного отважному сыну азербайджанского народа, легендарному партизану Мехти Гусейнзаде (Михайло).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документальный фильм под названием "Их Мехди, наш Михайло" (Njihov Mehdi, naš Mihajlo) отражает историю жизни отважного сына азербайджанского народа, легендарного партизана Мехти Гусейнзаде - Михайло, проявившего великий героизм и сражавшегося плечом к плечу со словенским народом в годы Второй мировой войны, а также отвагу и мужественную борьбу, продемонстрированные в то время храбрыми азербайджанцами и словенцами.

Свой вклад и поддержку в создание упомянутого документального фильма внесли Министерство культуры Азербайджанской Республики, Агентство кино Азербайджанской Республики (ARKA), киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, посольство Азербайджанской Республики в Республике Словения с резиденцией в Вене, Азербайджанский культурный центр в Вене, Национальный музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, Азербайджанское телевидение, а также Общество дружбы Словения-Азербайджан, мэрия города Нова-Горица и местная община Шемпас.

На церемонии открытия мероприятия, прошедшего в кинотеатре Kinodvor, одном из известных кинозалов города, выступили посол Азербайджана в Словении Ровшан Садыгбейли, генеральный директор ARKA Рашад Азизов, режиссер и автор сценария документального фильма Звездан Мартич, историк и член Национальной ассамблеи Республики Словения Мартин Премк.

Посол Р. Садыгбейли, отметив, что презентация фильма имеет символическое значение, поскольку проходит в этом году, когда отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Словенией, поблагодарил председателя Правления телеканала RTV Slovenija Наталию Горщак за поддержку, оказанную в реализации фильма. Было доведено до внимания, что уважение и теплое отношение в Словении к памяти отважного сына азербайджанского народа, легендарного партизана Мехти Гусейнзаде служат еще большему укреплению наших дружественных связей. Была выражена уверенность в том, что документальный фильм внесет вклад в передачу молодому поколению существующего между двумя странами наследия "Михайло".

Генеральный директор ARKA Р. Азизов, выразив признательность словенской стороне за инициативу и успешную реализацию проекта, рассказал о вкладе, который героизм и отвага, продемонстрированные Мехти Гусейнзаде в то время, внесли в дружественные отношения между двумя народами. Он коснулся важности существующих связей между двумя странами в сфере культуры, а также вклада, который производство фильмов и кино может внести в дальнейшее расширение и развитие связей в этой области.

Во время выступлений словенской делегации отмечалось, что Михайло, прибыв из далекой страны, принял участие в освобождении Словении и пожертвовал своей молодой жизнью ради словенского народа, и была выражена благодарность азербайджанскому народу за такого сына-героя, как Мехти Гусейнзаде. Подчеркивалась важность сохранения памяти о Михайло, и в связи с этим выражена уверенность, что документальный фильм, подготовленный ведущим телеканалом Словении, внесет свой вклад в это дело.

В мероприятии приняли участие члены Национальной ассамблеи Республики Словения, ряд представителей государства и правительства, включая представителей Министерства иностранных и европейских дел, Министерства экономики, Министерства окружающей среды, климата и энергетики, муфтий Исламской общины Словении Невзет Порич, представители аккредитованного в этой стране дипломатического корпуса, интеллигенции из различных регионов Словении, частного сектора, члены Общества дружбы Словения-Азербайджан, а также азербайджанцы, проживающие в этой стране.