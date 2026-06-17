В Азербайджане пересматриваются налоговые ставки для отдельных секторов экономики

В Налоговый кодекс Азербайджана вносится изменение по ставкам подоходного налога для ряда сфер.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По действующему законодательству, у налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере системной интеграции, разработки и развития программного обеспечения за пределами технопарка в качестве резидента технопарка, с ежемесячных доходов специалистов, работающих в этой сфере, полученных от работы по найму, с 1 января 2026 года сроком на 7 лет подоходный налог удерживается в размере 5 процентов от ежемесячного дохода.

Согласно законопроекту, с 1 июля 2026 года сроком на 20 лет для физических лиц, привлечённых к деятельности налогоплательщиков, действующих за пределами технологического парка в качестве резидентов технопарка, устанавливается нулевая ставка подоходного налога на доходы, полученные от работы по найму. Иными словами, с 1 июля они будут освобождены от подоходного налога сроком на 20 лет.