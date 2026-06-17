Азербайджан улучшил позиции в глобальном рейтинге мобильной связи

Международная ассоциация GSMА обнародовала отчет "Mobile Connectivity Index" за 2025 год. В отчете оценивались возможности доступа и подключения к мобильным услугам в 174 странах мира.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве информационно-коммуникационных технологий Азербайджана.

Согласно информации, Азербайджан по сравнению с прошлым годом улучшил свой показатель по индексу примерно на 1,6 балла, набрав 75,4 балла. Этот результат также повлиял на улучшение позиций страны в рейтинге.

Так, по сравнению с уточненным отчетом за 2024 год, Азербайджан продвинулся на 2 позиции, расположившись на 64-м месте, и вошел в группу передовых стран (Advanced).

Индекс "Mobile Connectivity Index", составляемый GSMA с 2015 года, предназначен для отслеживания глобальных тенденций и анализа динамики развития в сфере мобильных услуг. Индекс рассчитывается на основе 32 показателей по четырем основным направлениям: мобильная инфраструктура, ценовая доступность, готовность потребителей, контент и услуги.

Было отмечено, что Азербайджан с 2022 года демонстрирует устойчивую положительную динамику по данному индексу. В последние годы развитию показателей страны способствовали рост инфраструктуры мобильной связи, расширение услуг высокоскоростного интернета, повышение доступности цифровых услуг и проводимые в секторе реформы.

Сообщается, что меры и инициативы, реализуемые Агентством информационно-коммуникационных технологий, сыграли важную роль в укреплении позиций Азербайджана в международных рейтингах.