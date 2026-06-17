США опубликовали текст меморандума о взаимопонимании с Ираном

США в среду обнародовали официальный текст меморандума о взаимопонимании, достигнутого с Ираном в минувшие выходные.

Как передает Day.Az со ссылкой на CNN, документ под названием "Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран" состоит из 14 пунктов и предусматривает прекращение военных действий, открытие Ормузского пролива, ослабление санкционного режима и проведение дальнейших переговоров по иранской ядерной программе.

Ниже приводится полный текст документа:

1. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран, а также их союзники в текущем конфликте подписывают данный меморандум, чтобы объявить о немедленном и постоянном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Стороны обязуются не начинать войн или военных операций друг против друга, воздерживаться от угрозы силой или ее применения и обеспечивать территориальную целостность и суверенитет Ливана. Окончательное соглашение закрепит постоянное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан.

2. США и Иран обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

3. США и Иран обязуются провести переговоры и достичь окончательного соглашения в течение максимум 60 дней с возможностью продления по взаимному согласию.

4. Сразу после подписания меморандума США начнут снятие морской блокады и всех препятствий против Ирана и полностью прекратят блокаду в течение 30 дней. В этот период Иран будет постепенно восстанавливать объемы морского трафика до довоенного уровня. После заключения окончательной сделки США также обязуются в течение 30 дней отвести свои силы от границ Ирана.

5. После подписания меморандума Иран приложит максимум усилий для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов без взимания платы в течение 60 дней между Персидским заливом и Оманским заливом в обоих направлениях. Судоходство будет возобновлено немедленно. Разминирование и устранение технических и военных препятствий должны быть завершены в течение 30 дней. Иран также проведет консультации с Оманом и другими прибрежными государствами Персидского залива по вопросам будущего управления и морских услуг в Ормузском проливе в соответствии с международным правом.

6. США совместно с региональными партнерами обязуются разработать окончательный взаимосогласованный план восстановления и экономического развития Ирана объемом не менее 300 миллиардов долларов. Механизм реализации будет определен в окончательном соглашении в течение 60 дней. США выдадут все необходимые лицензии и разрешения для финансовых операций в рамках этого плана.

7. США обязуются отменить все виды санкций против Ирана, включая резолюции Совета Безопасности ООН, решения Совета управляющих МАГАТЭ, а также все односторонние американские санкции - как первичные, так и вторичные - в согласованные сроки после заключения окончательной сделки. Обе стороны признают важность вопроса отмены санкций и намерены незамедлительно приступить к его обсуждению.

8. Иран подтверждает, что не будет приобретать и разрабатывать ядерное оружие. США и Иран договорились урегулировать вопрос имеющихся запасов обогащенного материала в соответствии с механизмом, который будет согласован сторонами. Минимальный вариант предусматривает разбавление материала на территории Ирана под контролем МАГАТЭ. Стороны также договорились обсудить вопросы обогащения урана и другие аспекты, связанные с ядерными потребностями Ирана. Все эти положения будут закреплены в окончательном соглашении.

9. До заключения окончательной сделки стороны сохраняют статус-кво. Иран сохранит текущее состояние своей ядерной программы, а США не будут вводить новые санкции и размещать дополнительные силы в регионе.

10. США обязуются сразу после подписания меморандума и до полной отмены санкций выдавать разрешения на экспорт иранской нефти, нефтепродуктов и производных, а также на все сопутствующие услуги, включая банковские операции, страхование и транспортировку.

11. США обязуются предоставить Ирану полный доступ к замороженным или ограниченным финансовым средствам и активам после начала реализации меморандума. Порядок высвобождения средств будет согласован в ходе переговоров. Эти средства смогут использоваться для платежей любым конечным получателям, определенным Центральным банком Ирана. США выдадут все необходимые лицензии и разрешения.

12. США и Иран договорились создать исполнительный механизм для контроля за выполнением меморандума и соблюдением условий будущего окончательного соглашения.

13. После подписания меморандума и начала реализации пунктов 1, 4, 5, 10 и 11, а также при условии их дальнейшего выполнения, стороны приступят к переговорам по остальным положениям будущего окончательного соглашения.

14. Окончательное соглашение будет утверждено обязательной к исполнению резолюцией Совета Безопасности ООН.

Отметим, что официальное подписание меморандума запланировано на пятницу. После этого начнется 60-дневный период переговоров по окончательному соглашению.