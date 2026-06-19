ЧМ-2026: матч сборной Узбекистана показали на большом экране на свадьбе

В Узбекистане игру сборной на чемпионате мира включили для гостей свадьбы на огромном экране.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Матч сборной Узбекистана с колумбийцами люди смотрели даже во время торжества - экран установили прямо за музыкантами, гости собрались в 7 утра на традиционный "утренний плов". 