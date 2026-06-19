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ЧМ-2026: матч сборной Узбекистана показали на большом экране на свадьбе - ВИДЕО

В Узбекистане игру сборной на чемпионате мира включили для гостей свадьбы на огромном экране. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Матч сборной Узбекистана с колумбийцами люди смотрели даже во время торжества - экран установили прямо за музыкантами, гости собрались в 7 утра на традиционный "утренний плов".