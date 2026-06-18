Представитель ОИС выступил за этичный подход к развитию технологий ИИ

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ), открывая перед человечеством беспрецедентные возможности, должно осуществляться в рамках этических и правовых норм, основанных на защите прав человека.

Как передает Day.Az, об этом заявил исполнительный директор Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хади бин Али Аль-Ями в ходе Международного Бакинского саммита омбудсменов на тему "Права человека в эпоху искусственного интеллекта: возможности, риски и ответственность", сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он отметил, что, хотя искусственный интеллект в современную эпоху открывает широкие возможности для инноваций и развития, такие вопросы, как защита конфиденциальности, безопасность персональных данных, предотвращение дискриминации и обеспечение свободы выражения мнений, создают новые вызовы.

"Будущее человечества определяет не сама технология, а ценности, которые направляют её использование. Искусственный интеллект должен быть инструментом, сближающим народы и культуры, а не заменяющим человеческие отношения", - подчеркнул он.

Хади бин Али Аль-Ями отметил, что неправильно рассматривать искусственный интеллект исключительно как источник рисков. Эти технологии обладают значительным потенциалом для расширения возможностей в сферах образования, здравоохранения, государственных услуг и доступа к знаниям.

В ходе выступления исполнительный директор также высоко оценил достижения Азербайджана в области цифровой трансформации. Он заявил, что применение современных технологий в судебной и правовой системах страны, цифровизация услуг и использование инновационных решений повышают доступность правосудия, а также укрепляют прозрачность и верховенство закона.

По его словам, для обеспечения этического и правового управления в сфере искусственного интеллекта необходимы внедрение принципов прозрачности и подотчетности, создание равного доступа к технологиям, постоянный мониторинг воздействия на права человека и укрепление международного сотрудничества.

Хади бин Али Аль-Ями добавил, что национальные институты по правам человека должны играть важную роль в обеспечении соответствия правовых рамок, формируемых в области искусственного интеллекта, международным стандартам в сфере прав человека.