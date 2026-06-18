Омбудсмен Азербайджана указала на риски ИИ для прав человека

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта создает новые правовые, этические и институциональные вызовы в сфере прав человека.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на Международном бакинском саммите омбудсменов на тему "Права человека в эпоху искусственного интеллекта: возможности, риски и ответственность", сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

Она отметила, что в современных условиях повестка в области прав человека уже не ограничивается исключительно защитой традиционных прав и свобод. Стремительное развитие цифровых технологий делает необходимыми разработку новых правовых и этических подходов, а также создание эффективных механизмов защиты.

"Искусственный интеллект уже не является лишь техническим инструментом. Он превратился в важное средство в государственном управлении, образовании, здравоохранении, социальной защите, трудовых отношениях, медийной и информационной среде, а также в правоохранительной и судебной деятельности. Поэтому системы искусственного интеллекта должны соответствовать принципам законности, прозрачности, подотчетности, равенства и уважения человеческого достоинства", - подчеркнула омбудсмен.

По словам Сабины Алиевой, принятые в последние годы в Азербайджане государственные программы и стратегические документы способствуют внедрению технологий искусственного интеллекта на основе принципов безопасности, этичности, прозрачности и соблюдения прав человека, а также служат развитию цифровой экономики и повышению эффективности государственных услуг.

Она отметила, что институты омбудсмена играют важную роль в защите прав человека в эпоху цифровой трансформации. Эти структуры наряду с восстановлением нарушенных прав также вносят вклад в мониторинг, правовое просвещение, совершенствование законодательства и развитие международного сотрудничества.

В ходе своего выступления омбудсмен сообщила, что учреждением подготовлено новое издание под названием "Искусственный интеллект и права человека: что нам необходимо знать?". В пособии представлены влияние технологий искусственного интеллекта на права человека, существующие риски и механизмы защиты.

Подчеркнув важность международного сотрудничества, Сабина Алиева отметила, что эффективное управление рисками, возникающими в сфере искусственного интеллекта, требует выработки общих подходов и формирования многосторонних механизмов сотрудничества.