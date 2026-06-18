В Азербайджане меняется порядок снятия спецтехники с регистрации

Решения о выдаче разрешения на снятие с регистрации технологических транспортных средств будут размещаться в электронных системах.

Как передает Day.Az, соответствующее решение подписал министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров.

Согласно действующему законодательству, при регистрации технологического транспортного средства на имя несовершеннолетнего наследника в регистрационном документе указываются фамилия, имя и отчество его родителя, усыновителя или попечителя. При этом снятие такого транспортного средства с регистрации без разрешения органов опеки и попечительства запрещено.

Согласно новому решению, решения органов опеки и попечительства о выдаче разрешения на снятие технологического транспортного средства с регистрации в течение одного рабочего дня будут вноситься в Централизованную электронную информационную систему Министерства труда и социальной защиты населения - в отношении детей, переданных в патронатные семьи, а также детей, оставшихся без попечения родителей до их устройства в соответствии с Семейным кодексом. В остальных случаях такие решения будут размещаться на портале "Цифровая исполнительная власть" Министерства цифрового развития и транспорта.

Если предусмотренные документы могут быть получены от соответствующего государственного органа (учреждения) посредством Информационной системы "Электронное правительство" (EHİS), их представление от заявителя не потребуется.

Если же получение таких документов или сведений через EHİS невозможно, они будут запрашиваться у соответствующего государственного органа (учреждения) на основании согласия заявителя либо предоставляться самим заявителем.