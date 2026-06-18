Президент Ильхам Алиев: Международные мероприятия, проводимые в Азербайджане, свидетельствуют о многогранности нашей деятельности - ВИДЕО
После первых Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития в 2010 году в Баку было успешно проведено множество других мероприятий международного масштаба.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.
"Например, среди недавних мероприятий могу назвать COP29, состоявшуюся в 2024 году. Она дала очень хорошие результаты. А в прошлом месяце был организован Всемирный форум городов. Он стал еще одним успешным международным мероприятием, прошедшим в Азербайджане. В будущем намечается проведение множества других мероприятий. Все это свидетельствует о многогранности нашей деятельности", - добавил глава государства.
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