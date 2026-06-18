Почему в Азербайджан стали реже ввозить автомобили?

В Азербайджане зафиксировано существенное сокращение импорта легковых автомобилей. Согласно последним данным, количество ввезенных в страну автомобилей уменьшилось примерно на 40%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, по словам председателя правления Ассоциации автомобильных дилеров Эйюба Алиева, одной из основных причин снижения стало искусственное оживление рынка и избыточные поставки, сформировавшиеся в последнем квартале прошлого года на фоне ожидаемых изменений в законодательстве.

По его словам, еще одним важным фактором, повлиявшим на сокращение импорта, стали ограничения, введенные в сфере таксомоторных перевозок. Это решение также сказалось на структуре спроса на автомобили.

Вместе с тем, несмотря на текущую ситуацию, роста цен на рынке не ожидается. Отмечается, что снижение объемов импорта пока не оказало существенного влияния на общий ценовой баланс.

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