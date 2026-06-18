Азербайджан и ИБР разрабатывают стратегию партнерства

Азербайджан и Группа Исламского банка развития (ИБР) работают над стратегией партнёрства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая на церемонии открытия Ежегодных заседаний Группы ИБР в Баку.

"Наше партнёрство вышло на новый уровень. Доля Азербайджана в банке выросла в десять раз - с 0,1% до 1%. Значительно расширился наш портфель. Вместе мы работаем над новыми проектами в сферах водоснабжения и очистки воды, железных дорог и сельского хозяйства, в том числе на освобождённых территориях и в Свободной экономической зоне Алят. Действительно, наше сотрудничество достигло стратегического уровня. В настоящее время мы работаем над стратегией партнёрства, и я буду рад подписать меморандум о взаимопонимании по программе многолетней стратегии партнёрства", - сказал он.

Министр отметил, что Азербайджан открыт к тому, чтобы делиться собственными историями успеха - от экономической трансформации до развития человеческого капитала.

"Азербайджан привержен укреплению моделей экономического сотрудничества Юг-Юг, что особенно актуально для большинства стран-членов организации. Я также благодарю команду Банка за лидерство в налаживании связей Азербайджана с Арабской координационной группой. Благодаря усилиям партнёров мы продвигаем многомиллиардный портфель проектов в сферах водоснабжения, железных дорог и дорожной инфраструктуры. Наша национальная стратегия основана на ключевых драйверах: развитии частного сектора, человеческом капитале и технологической трансформации", - добавил Джаббаров.

Он также отметил, что прогресс, который гости наблюдают на этой неделе, является результатом не одного реформаторского шага, не одной программы и не одного инвестиционного цикла, а итогом долгосрочного национального видения, последовательно реализуемого на протяжении многих лет и поддерживаемого институтами, которые призваны не только формировать политику, но и обеспечивать результат.

"Мы призываем Группу ИБР изучить, как страны-члены могут ещё больше углубить региональное сотрудничество через общие рамки, укрепляющие связанность, облегчающие торговлю и передвижение людей. Надеемся, что эти Ежегодные заседания станут одними из самых успешных и запоминающихся", - сказал министр.