В Азербайджане вводят новую систему контроля таксистов

При участии Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA), Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA), а также операторов сервисов заказа такси начата реализация проекта Digital Finance. В рамках проекта, реализуемого при поддержке İRİA, у двух крупных операторов заказа такси - Bolt и Uber/Yango - внедрено новое цифровое решение.

Как сообщили Day.Az в AYNA, новая система направлена на повышение прозрачности на рынке такси, автоматизацию проверки документов, усиление контроля за соблюдением требований к водителям, а также повышение безопасности и качества обслуживания пассажиров.

Цель проекта заключается в обеспечении автоматической проверки в режиме реального времени данных о "Свидетельстве о специальной подготовке" и "Карте допуска" при регистрации новых водителей в мобильных приложениях операторов такси.

Кроме того, водители должны будут предоставить согласие на передачу данных о своем "Свидетельстве о специальной подготовке" через личный кабинет на платформе myGov.

Отмечается, что до настоящего времени проверка сведений о "Свидетельстве о специальной подготовке" и "Карте допуска" при регистрации новых водителей осуществлялась операторами такси вручную, а не автоматически. Это позволяло лицам, не имеющим карты допуска и не прошедшим соответствующее обучение, без особых трудностей регистрироваться в системе и работать водителями через сервисы заказа такси.

Теперь наличие указанных документов будет проверяться автоматически посредством созданной интеграции, а лица, не имеющие необходимых документов и разрешений, не смогут осуществлять деятельность в качестве водителей такси.