https://news.day.az/society/1842292.html Стало известно, когда объявят результаты вступительного экзамена по I и IV группам Результаты вступительного экзамена по I и IV группам специальностей планируется объявить в течение следующей недели (в рабочие дни). Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре. Напомним, что 7 июня состоялся вступительный экзамен по I и IV группам специальностей.
Стало известно, когда объявят результаты вступительного экзамена по I и IV группам
Результаты вступительного экзамена по I и IV группам специальностей планируется объявить в течение следующей недели (в рабочие дни).
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре.
Напомним, что 7 июня состоялся вступительный экзамен по I и IV группам специальностей.
Ранее были объявлены результаты вступительных экзаменов по II и III группам.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре