Стало известно, когда объявят результаты вступительного экзамена по I и IV группам

Результаты вступительного экзамена по I и IV группам специальностей планируется объявить в течение следующей недели (в рабочие дни).

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Напомним, что 7 июня состоялся вступительный экзамен по I и IV группам специальностей.

Ранее были объявлены результаты вступительных экзаменов по II и III группам.