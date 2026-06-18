https://news.day.az/society/1842292.html

Стало известно, когда объявят результаты вступительного экзамена по I и IV группам

Результаты вступительного экзамена по I и IV группам специальностей планируется объявить в течение следующей недели (в рабочие дни). Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре. Напомним, что 7 июня состоялся вступительный экзамен по I и IV группам специальностей.