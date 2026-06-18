Рютте заявил о «немедленном» выводе войск США из Европы

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что сокращение численности войск США в Европе начнется "немедленно", однако выразил надежду, что в случае войны США сделают "максимум" для защиты ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нужно четко понимать, что конфигурация сил НАТО - это инструмент планирования. То, о чем заявили США, и в НАТО знали, что это произойдет, поскольку США должны действовать на многих театрах и не должны распылять свои ресурсы, и это было объявлено ранее, что они немного подсократят свое участие в конфигурации сил НАТО [в Европе]. Вопрос, который был задан вчера [в рамках саммита "Группы семи" во Франции], произойдет ли это немедленно. И да, это произойдет немедленно", - заявил Рютте журналистам перед встречей министров обороны альянса.

Рютте отметил, что "в реальности, если война начнется и 5-я статья будет задействована", то "все страны НАТО, включая США, сделают максимум возможного, чтобы быть уверенными, что НАТО сможет вести войну".

По этой причине, подчеркнул генсек альянса, "на уровне планирования НАТО должна принимать во внимание тот факт, что США снижают свое участие", но "европейцы сейчас заполняют это пространство", увеличивая свои армии. По его словам, некоторые страны ЕС "уже делают это, некоторые готовятся".

США с начала года инициировали процесс сокращения своих боевых сил в Европе, объявив, что сначала контингенты будут сокращены в Польше и Германии. Вашингтон призвал страны ЕС повысить свое участие в обеспечении обычной безопасности в Европе, пообещав оставить там средства разведки, командования и контроля и тылового обеспечения, а также не отказавшись от обязательств по ядерной защите Европы.

В ряде стран ЕС это уже запустило дискуссию о восстановлении всеобщей воинской обязанности, а, например, в Бельгии и прямую подготовку к этому.