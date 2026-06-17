В ходжалинском селе Дашбулаг проведен осмотр инфраструктуры, созданной для развития коконоводства

Как уже сообщалось, 17 июня в городе Агдере под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева состоялось очередное заседание Штаба.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, участники заседания сегодня также осмотрели тутовый сад и инфраструктуру, созданную для развития коконоводства в селе Дашбулаг Ходжалинского района. Гостей проинформировали о проделанной работе и созданных условиях.