https://news.day.az/sport/1842049.html Пилот "Формулы-1" выбил соперника из гонки обычным камнем - ВИДЕО Пилот "Формулы-1" выбил соперника из гонки обычным камнем. Как передает Day.Az, во время гонки небольшой камень, вылетевший на высокой скорости точно попал в аварийный выключатель системы ERS - одну из самых уязвимых деталей машины.
Пилот "Формулы-1" выбил соперника из гонки обычным камнем - ВИДЕО
Пилот "Формулы-1" выбил соперника из гонки обычным камнем.
Как передает Day.Az, во время гонки небольшой камень, вылетевший на высокой скорости точно попал в аварийный выключатель системы ERS - одну из самых уязвимых деталей машины.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре