Пилот "Формулы-1" выбил соперника из гонки обычным камнем

Пилот "Формулы-1" выбил соперника из гонки обычным камнем.

Как передает Day.Az, во время гонки небольшой камень, вылетевший на высокой скорости точно попал в аварийный выключатель системы ERS - одну из самых уязвимых деталей машины.