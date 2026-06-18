https://news.day.az/world/1842011.html В Дубае установили рекорд Гиннесса с гигантским флагом ОАЭ - ВИДЕО В Дубае установили рекорд Гиннесса с гигантским флагом ОАЭ. Как передает Day.Az, флаг площадью 430 квавдратных метров стал крупнейшим в мире среди поднятых на авто.
В Дубае установили рекорд Гиннесса с гигантским флагом ОАЭ - ВИДЕО
В Дубае установили рекорд Гиннесса с гигантским флагом ОАЭ.
Как передает Day.Az, флаг площадью 430 квавдратных метров стал крупнейшим в мире среди поднятых на авто.
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