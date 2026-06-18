В Дубае установили рекорд Гиннесса с гигантским флагом ОАЭ

В Дубае установили рекорд Гиннесса с гигантским флагом ОАЭ.

Как передает Day.Az, флаг площадью 430 квавдратных метров стал крупнейшим в мире среди поднятых на авто.