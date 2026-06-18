В этой стране Google обязали повысить прозрачность поисковой системы

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) потребовало от американской компании Google сделать работу своей поисковой системы более прозрачной.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

Согласно предписанию регулятора, Google должна обеспечить формирование органической поисковой выдачи на основе четких и объективных критериев, усовершенствовать систему подачи и рассмотрения жалоб, а также предоставить пользователям возможность передавать свои поисковые данные уполномоченным сторонним организациям.

На выполнение требований, касающихся прозрачности алгоритмов ранжирования, компании отведено шесть месяцев. Еще три месяца выделено на внедрение механизма переноса пользовательских данных.

В Google заявили Reuters, что готовы взаимодействовать с британским регулятором и продолжат поддерживать надежность своих сервисов. В компании отметили, что действующие алгоритмы поиска уже обеспечивают справедливую выдачу и помогают пользователям получать наиболее актуальную и качественную информацию.