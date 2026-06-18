Гороскоп на 18 июня

Сегодня гороскоп будет буквально переполнен эмоциями. Даже если вы спланировали этот день заранее "от" и "до", вам вряд ли удастся выполнить свой план до конца. Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу - такая тактика обещает принести хорошие плоды. И не сдерживайте свою тягу к общению, именно общительность и дружелюбие сегодня могут предоставить вам шанс добиться того, к чему вы давно стремились, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен имеет все шансы обзавестись новыми знакомыми, поклонниками его таланта и просто попавшими под его обаяние людьми! Его энергия будет бить ключом, заставляя Овна находиться в центре событий и нередко играть в них режиссерскую роль. Сегодня Овен может на практике понять секрет талантливого организатора: не стоит тратить время на то, чтобы подобрать свой ключик к сердцу каждого. Достаточно найти универсальные ходы, которые придутся по вкусу большинству.

Телец

Сегодня сила Тельца - в близких людях, готовых его поддержать. Если он обратится за поддержкой к родственникам и друзьям, то получит от них помощь даже больше, чем ожидал. Впрочем, решение проблем - лишь одна из возможностей этого дня. Любое дело, которое Телец сегодня затеет со своими близкими, принесет ему не только радость, но и, возможно, конкретную пользу. Устройте дружескую вечеринку или просто соберитесь в кругу семьи. Будьте искренни с теми, кто вам дорог, и они во всем пойдут вам навстречу.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут то и дело ловить на себе недоуменные взгляды: их неорганизованность будет написана у них на лице. Ну а если по лицу это будет не видно, она уж точно проявится в их противоречивых поступках и размышлениях о том, как им лучше поступить. Близнецы сегодня полны деятельной энергии, так что не заметить их метаний окружающим будет просто невозможно! Придется потерпеть, пока Близнецы не приведут свои растрепанные мысли и чувства в порядок.

Рак

Сегодня Рака ждет сюрприз - в первую очередь, в финансовом плане. Как и любой сюрприз, он не обязательно должен быть со знаком "плюс". Начать с того, что Рак вообще не будет склонен заниматься деньгами, однако обстоятельства потребуют внимания к ним: в течение дня Рак может и найти, и потерять. Премия, прибыль, отданный долг, проигрыш или ненужная покупка - Раку стоит приготовиться к любым неожиданностям и быть осторожнее с тратами, чтобы не остаться внакладе.

Лев

Сегодня Лев может стать законодателем тенденций! Его энергичность, общительность и жизнелюбие обеспечат ему внимание окружающих, которые будут жадно ловить его слова. Лев готов заразить энтузиазмом кого угодно, делясь со слушателями свежими идеями и планами и вдохновляя их на новые дела. Одежду, как у Льва, захочется носить, а озвученные им идеи - претворять в жизнь. Так что сегодня Лев без труда может заручиться поддержкой любых своих проектов и планов.

Дева

Сегодня Деве не стоит рваться на первые роли, это у нее все равно не получится. Ей будет сложно проявлять инициативу, принимать решения и отстаивать свое. Если Дева захочет продвинуться вперед, то самое разумное - делать это на пару с кем-то. А еще лучше для Девы - помогать тем, кто нуждается в ней. Присоединитесь к чужому рабочему проекту, окажите поддержку близким и родным. В номинации "За лучшую вторую роль" вы сегодня добьетесь отличных результатов!

Весы

Сегодня Весы должны приготовиться к сюрпризам! Они втайне ждали предлога, чтобы нарушить свое расписание дня, и можно не сомневаться: такой предлог у них обязательно появится. Какие-то события, новости или люди нарушат привычное течение их дел, заставив изменить свои планы. Впрочем, Весы не пожалеют: немного хаоса в жизни им не повредит. Тем более что сегодня этот хаос откроет перед Весами новые дороги и новые возможности.

Скорпион

Сегодня у Скорпиона откроется талант оказываться в нужном месте в нужное время. И что самое главное - иметь дело с нужными людьми! Звезды гороскопа советуют Скорпиону оставить в своей жизни место для новых идей и новых знакомств, пусть даже незапланированных и нежданных. Если Скорпион будет полностью открыт для общения, то сегодня имеет шанс встретиться с человеком, который произведет в его мировоззрении маленький переворот, заставив на многие вещи взглянуть по-новому.

Стрелец

Сегодня социальная энергия Стрельца достигнет пика: его энтузиазм и позитивный настрой обеспечат ему симпатии окружающих. Это отличный день для Стрельца, чтобы привлечь на свою сторону людей: провести сложные переговоры, поставить точку в конфликте, заручиться поддержкой или просто завести приятное знакомство. Стрелец сумеет заразить собеседника своим интересом и заставит прислушаться к себе. Сегодня любая его деятельность в этом направлении практически обречена на успех!

Козерог

Сегодня Козерог в состоянии завоевать весь мир! По крайней мере, именно на это он будет настроен. Самое интересное, что его самоуверенность будет иметь под собой основу - Козерог действительно способен сегодня на многое. Его энергия не будет знать границ, а из словарного запаса исчезнет слово "невозможно". Людям, вставшим на его пути, можно лишь посочувствовать: безжалостный Козерог будет подобен теще из анекдота, упавшей в бассейн с крокодилами. Как говорится, ваши крокодилы, вы их и спасайте.

Водолей

Сегодня жизнь предоставит Водолею немало счастливых шансов, однако далеко не всеми из них он сумеет воспользоваться! Дело в том, что звезды гороскопа наделяют Водолея расслабленным настроем и некоторой медлительностью - он может просто не успеть среагировать на стремительно меняющуюся обстановку сегодняшнего дня. Так что если Водолей хочет схватить за хвост свою удачу, ему следует более активно включиться в происходящее и не зевать, смотря по сторонам!

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа советуют Рыбам выйти за рамки привычных ограничений и барьеров, чтобы понять - мир интереснее, чем тот искусственный мирок, в котором они день изо дня привыкли крутиться! Неотложные дела, рутина, быт - обычно у них нет времени на то, чтобы поднять голову и оглянуться. Сегодня у Рыб есть отличный шанс вырваться из будничной суеты, взглянув на многие привычные вещи незамутненным, свежим взглядом. Не бойтесь мечтать и экспериментировать - мечта сегодня подскажет дорогу, а внутренняя организованность не даст вам сбиться с пути!