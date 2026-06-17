Три дня подряд будут нерабочими

В следующую пятницу, 26 июня в Азербайджане будет отмечаться День Вооруженных сил.

Как сообщает Day.Az, эта дата является официальным праздничным и нерабочим днем.

Кроме того, 27 и 28 июня приходятся на субботу и воскресенье.

Таким образом, для граждан, работающих по пятидневной рабочей неделе, следующая неделя завершится тремя выходными днями подряд.