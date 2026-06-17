https://news.day.az/society/1842193.html Три дня подряд будут нерабочими В следующую пятницу, 26 июня в Азербайджане будет отмечаться День Вооруженных сил. Как сообщает Day.Az, эта дата является официальным праздничным и нерабочим днем. Кроме того, 27 и 28 июня приходятся на субботу и воскресенье.
Три дня подряд будут нерабочими
В следующую пятницу, 26 июня в Азербайджане будет отмечаться День Вооруженных сил.
Как сообщает Day.Az, эта дата является официальным праздничным и нерабочим днем.
Кроме того, 27 и 28 июня приходятся на субботу и воскресенье.
Таким образом, для граждан, работающих по пятидневной рабочей неделе, следующая неделя завершится тремя выходными днями подряд.
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