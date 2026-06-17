https://news.day.az/society/1842193.html

Три дня подряд будут нерабочими

В следующую пятницу, 26 июня в Азербайджане будет отмечаться День Вооруженных сил. Как сообщает Day.Az, эта дата является официальным праздничным и нерабочим днем. Кроме того, 27 и 28 июня приходятся на субботу и воскресенье.