"Шафа" продлил контракт с Насирли

Завоевавший путевку в Премьер-лигу Азербайджана футбольный клуб "Шафа" продлил контракт с Рамином Насирли.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на клуб, 23-летний футболист подписал новое соглашение сроком на один год.

Насирли выступает за "Шафу" с лета 2025 года и был одним из игроков команды в сезоне, по итогам которого клуб добился повышения в классе.

В клубе рассчитывают, что футболист поможет команде и в дебютном сезоне после выхода в элитный дивизион азербайджанского футбола.