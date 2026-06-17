https://news.day.az/sport/1842138.html "Шафа" продлил контракт с Насирли Завоевавший путевку в Премьер-лигу Азербайджана футбольный клуб "Шафа" продлил контракт с Рамином Насирли. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на клуб, 23-летний футболист подписал новое соглашение сроком на один год.
"Шафа" продлил контракт с Насирли
Завоевавший путевку в Премьер-лигу Азербайджана футбольный клуб "Шафа" продлил контракт с Рамином Насирли.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на клуб, 23-летний футболист подписал новое соглашение сроком на один год.
Насирли выступает за "Шафу" с лета 2025 года и был одним из игроков команды в сезоне, по итогам которого клуб добился повышения в классе.
В клубе рассчитывают, что футболист поможет команде и в дебютном сезоне после выхода в элитный дивизион азербайджанского футбола.
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