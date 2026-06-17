Президент Ильхам Алиев наградил работников сферы здравоохранения
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников сферы здравоохранения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За плодотворную деятельность в сфере здравоохранения в Азербайджанской Республике наградить следующих лиц:
орденом "Эмек" 3-й степени
Джавадова Эмина Агаджавад оглу
Джамилова Руфата Рустам оглу
Алекберова Джебраила Алекбер оглу
Гаджиеву Адилю Сабир гызы
Исламзаде Фуада Ислам оглу
Косаева Джамаледдина Валех оглу
Набиева Низами Наби оглу
медалью "Терегги"
Абушева Насреддина Садреддин оглу
Агаева Эльшана Алям оглу
Агаеву Наиду Рустам гызы
Ахмедову Чичек Мамед гызы
Алиджабарову Улдуз Исрафил гызы
Алиева Эйюба Мамедрза оглу
Алиеву Кифаят Гусейн гызы
Алламову Фирангиз Ашур гызы
Азимова Назима Керим оглу
Гаджиева Эльхана Сархан оглу
Гусейнова Сахиба Ахмед оглу
Хасиева Арифа Исфандияр оглу
Ибадова Самира Алихас оглу
Кязыми Мирджалала Мирказым оглу
Гафарову Элладу Бахтияр гызы
Гараеву Ягут Фахраддин гызы
Гулиеву Егяну Ядулла гызы
Гурбанову Зулейху Гаджибаба гызы
Махалова Ислама Шариф оглу
Мамедову Севду Фахрат гызы
Мурадова Насира Шади оглу
Сеидову Лейлу Миръясин гызы
Шабиеву Гюльнару Дамед гызы".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре