ЦИК Армении дал согласие на уголовное преследование Кочаряна

Центральная избирательная комиссия Армении удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности и уголовном преследовании кандидата в депутаты, главы оппозиционного блока "Армения" Роберта Кочаряна.

Как передает Day.Az, об этом сообщил адвокат Роберта Кочаряна Арам Орбелян

"ЦИК дал согласие на лишение неприкосновенности и осуществление уголовного преследования Роберта Кочаряна. Дело касается периода 2004-2009 гг., злоупотребления служебным положением, отмывании денег", - сказал он.

Генпрокуратура Армении обвиняет экс-президента и его старшего сына Седрака Кочаряна в участии в незаконной земельной сделке в Ереване в 2004 году, приобретении доли в частной компании, основанной на данной территории после завершения срока полномочий главы государства.