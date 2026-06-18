Азербайджан укрепляет поддержку малого и среднего предпринимательства

Азербайджан формирует благоприятную регуляторную и инвестиционную среду для развития малого и среднего бизнеса.

Как передает Day.Az, об этом заявил руководитель направления финансирования Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD) Улан Абылгазиев в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend.

Он отметил, что поддержка малого и среднего предпринимательства является одной из ключевых задач современной экономики.

"Все согласны с тем, что МСП являются основой любой экономики, независимо от уровня её развития. Правительства разных стран активно создают условия для роста и развития этого сектора.

Многосторонние банки развития дополняют усилия государств, предоставляя необходимое финансирование.

Мы, как МБР, дополняем усилия правительств, предоставляя необходимый капитал - от торгового финансирования до краткосрочного оборотного капитала, финансирования МСП и инфраструктурных проектов", - заявил он.

У.Абылгазиев отметил, что ключевой задачей остается не только доступ к финансированию, но и его эффективное использование.

"Проблема заключается не только в доступности финансирования, но и в его более эффективном и разумном использовании. Каждый вложенный ресурс должен способствовать развитию бизнеса и экономики. Страны, включая Азербайджан, демонстрируют положительную динамику в создании условий для бизнеса.

Некоторые из наших стран-членов, включая Азербайджан, действительно хорошо работают в части создания условий для роста бизнеса и формирования регуляторной среды", - заявил он.

По его словам, вчера, был подписан ряд ключевых соглашений в Азербайджане, включая Азербайджанский фонд развития бизнеса, направленных на масштабирование поддержки малого и среднего предпринимательства.

Он подчеркнул, что ICD будет дополнять существующие механизмы финансирования за счет внедрения шариат-совместимых инструментов и расширения возможностей государственной поддержки.