https://news.day.az/world/1842467.html Вэнс не смог ответить на вопрос об инопланетянах - ВИДЕО Вице-президент США Джей Ди Вэнс не смог ответить на вопрос об инопланетянах. Как передает Day.Az, говоря о том реальны ли пришельцы, Вэнс подчеркнул, что что у него из-за занятости не получилось изучить вопрос. "Я не знаю.
Вэнс не смог ответить на вопрос об инопланетянах - ВИДЕО
Вице-президент США Джей Ди Вэнс не смог ответить на вопрос об инопланетянах.
Как передает Day.Az, говоря о том реальны ли пришельцы, Вэнс подчеркнул, что что у него из-за занятости не получилось изучить вопрос.
"Я не знаю. Это то, что я поклялся себе - я уже полтора года на этой работе - что я изучу всю сверхсекретную информацию обо всём, что мы знаем об НЛО. Я просто ещё этого не сделал.
Это одна из тех сумасшедших вещей, когда ты приступаешь к работе, и повседневные дела просто захватывают тебя", - сказал Вэнс.
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