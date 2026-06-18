Вице-президент США Джей Ди Вэнс не смог ответить на вопрос об инопланетянах.

Как передает Day.Az, говоря о том реальны ли пришельцы, Вэнс подчеркнул, что что у него из-за занятости не получилось изучить вопрос.

"Я не знаю. Это то, что я поклялся себе - я уже полтора года на этой работе - что я изучу всю сверхсекретную информацию обо всём, что мы знаем об НЛО. Я просто ещё этого не сделал.

Это одна из тех сумасшедших вещей, когда ты приступаешь к работе, и повседневные дела просто захватывают тебя", - сказал Вэнс.