Керим Велиев принял участие во встрече начальников штабов ВС стран СНГ - ФОТО
Находящийся с рабочим визитом в Республике Казахстан первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев принял участие в очередном заседании Комитета начальников штабов Вооружённых сил государств-участников СНГ, состоявшемся 18 июня в Астане.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
"Перед началом заседания руководители делегаций посетили памятник защитникам Отечества, возложили венки к монументу и почтили память героев.
На очередном заседании Комитета был проведен обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития военного сотрудничества на пространстве СНГ, по вопросам обеспечения мира и безопасности, а также по другим темам, представляющим взаимный интерес.
В своем выступлении на заседании начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев рассказал о военно-политической ситуации, сложившейся на Южном Кавказе после восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета, а также о новой реальности, основанной на исторической справедливости, и о вопросах евразийской безопасности", - говорится в сообщении.
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