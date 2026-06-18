Названа отрасль с самыми высокими зарплатами в Азербайджане

В январе-мае 2026 года самая высокая среднемесячная заработная плата в Азербайджане была зафиксирована в добывающей промышленности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики, средняя месячная зарплата в этой сфере составила 4 327,8 маната.

При этом внутри сектора также наблюдается существенная разница: если в государственных предприятиях средняя заработная плата составила 2 530,2 маната, то в негосударственном секторе этот показатель достиг 5 189,2 маната.

После добывающей промышленности самые высокие зарплаты были зарегистрированы в сферах финансовой и страховой деятельности, а также информации и связи.

Приведенные статистические данные отражают среднюю номинальную месячную заработную плату по видам экономической деятельности и формам собственности за первые пять месяцев 2026 года.