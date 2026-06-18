После сделки США и Ирана через Ормузский пролив прошли первые танкеры

После подписания президентом США Дональдом Трампом соглашения с Ираном о прекращении войны через Ормузский пролив прошли первые нефтяные танкеры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, речь идет о трех супертанкерах под флагом Саудовской Аравии, которые перевозят в общей сложности около 6 млн баррелей сырой нефти.

Ормузский пролив является одним из ключевых мировых маршрутов транспортировки нефти. Через него проходит значительная часть глобального экспорта сырья из стран Персидского залива.