В Азербайджане ожидается до 38 градусов жары

19 июня в Азербайджана температура воздуха достигнет 38 градусов тепла.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Так, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-23 градуса тепла, днем - 31-36 градусов тепла. Атмосферное давление будет на уровне 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 40-45%.

В большинстве районов Азербайджана также ожидается преимущественно сухая погода. Однако во второй половине дня в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди.

В отдельных местах осадки могут носить интенсивный характер, ожидаются грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах прогнозируется туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха в районах ночью составит 20-24 градуса тепла, днем - 33-38 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 10-15 градусов тепла, днем - 20-25 градусов, местами до 27-30 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az