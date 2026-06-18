Азербайджан и Бангладеш обсудили перспективы развития отношений

18 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Бангладеш Халилуром Рахманом.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, министр Джейхун Байрамов поздравил Халилура Рахмана с избранием на пост председателя 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Было подчеркнуто, что его избрание на этот важный пост является показателем растущей роли Бангладеш на международной арене.

В ходе телефонного разговора были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Бангладеш. Стороны отметили наличие потенциала для расширения политического диалога, торгово-экономических связей, сотрудничества в образовательной, гуманитарной и других сферах.

Министры рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках многосторонних платформ. В этом контексте была подчеркнута значимость взаимной поддержки и сотрудничества в рамках ООН, Движения неприсоединения, Организации экономического сотрудничества D-8 и других международных платформах.

В ходе телефонного разговора министры также провели обмен мнениями по повестке региональной и международной безопасности.