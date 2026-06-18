Замминистра отметил активное участие Азербайджана в международных экологических инициативах

Сегодня Азербайджан является участником более чем 20 международных экологических конвенций и протоколов.

Как передает Day.Az, об этом сказал первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Агакерим Самедзаде в ходе панельной сессии высокого уровня по повышению устойчивости IsDB 2026 в рамках Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку, передает корреспондент Trend с мероприятия.

"Это демонстрирует нашу твердую приверженность глобальной экологической и климатической повестке", - сказал он.

Замминистра отметил, что COP29, проведенная в Азербайджане, стала важной вехой для глобальной климатической повестки. В центре обсуждений находились климатическое финансирование и потребности развивающихся стран.

"Устойчивое развитие, климатические действия и финансирование развития сегодня входят в число наиболее актуальных вопросов мировой повестки дня", - сказал он.

А. Самедзаде отметил, что сегодня мир сталкивается с вызовами, которые тесно связаны друг с другом. "Изменение климата, утрата биоразнообразия, нагрузка на водные ресурсы, продовольственная безопасность и социальные риски уже не являются исключительно экологическими проблемами", - сказал он.

По его словам, эти факторы напрямую влияют на устойчивость экономического роста, финансовую стабильность, сокращение бедности и достижение Целей устойчивого развития во всем мире.

"Поэтому вопросы устойчивости должны оставаться в центре глобальной повестки развития и продолжать быть одним из ключевых приоритетов международного сотрудничества. Для Азербайджана решение этих задач является одним из ключевых приоритетов государственной политики. Устойчивое развитие для нас - не отдельное направление. Это часть нашего национального видения развития", - сказал А. Самедзаде.

Замминистра отметил, что в последние годы Азербайджан предпринял важные шаги для построения более экологичной и устойчивой экономики.

"Наша цель очевидна: экономический рост должен сопровождаться защитой окружающей среды, ускорением перехода к "зеленой" энергетике, эффективным использованием ресурсов и внедрением чистых технологий", - сказал он.