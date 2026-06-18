В Баку проходит Международный саммит омбудсменов

В Баку проходит Международный Бакинский саммит омбудсменов.

Саммит посвящен теме "Права человека в эпоху искусственного интеллекта: возможности, риски и ответственность", сообщает корреспондент Trend, передает Day.Az

В рамках мероприятия запланированы обсуждение вопросов влияния искусственного интеллекта на права человека, возможностей и рисков, порождаемых новыми технологиями, укрепления международного сотрудничества, а также принятие Бакинской декларации.

Мероприятие проходит 18-19 июня и завершает "Месячник прав человека", который проводится с 18 мая по 18 июня. Целью саммита является содействие международному диалогу по актуальным вызовам и перспективам в сфере защиты прав человека.

В международном мероприятии принимают участие омбудсмены различных стран, представители институтов по правам человека и эксперты.

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