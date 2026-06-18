В Абшероне задержали подозреваемых в серии краж

В Абшеронском районе задержаны подозреваемые в серии краж.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Сарайского отделения полиции Абшеронского районного управления полиции, были задержаны Турал Гейдарли, Саид Гасымов, Бинят Байрамлы, Исмаил Хыдыров и Расиф Алиев, подозреваемые в совершении краж.

В ходе расследования было установлено, что задержанные похитили электрические провода на общую сумму 19 тысяч манатов с различных территорий. Также выяснилось, что они украли электрические двигатели и другое оборудование с одного из приусадебных участков.

В ходе дополнительных следственных мероприятий было установлено, что Расиф Алиев также совершил кражу табачных изделий, лотерейных билетов и денег из одного из маркетов, действующих на территории района.

По фактам продолжается расследование в рамках уголовного дела.