https://news.day.az/world/1842225.html Кадры подписания Пезешкианом меморандума с США - ФОТО Как мы сообщали ранее, президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в онлайн формате меморандум о взаимопонимании. Как передает Day.Az, в иранских распространились фотографии подписания Пезешкианом соглашения с США. Представляем вашему вниманию эти фотографии:
Кадры подписания Пезешкианом меморандума с США - ФОТО
Как мы сообщали ранее, президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в онлайн формате меморандум о взаимопонимании.
Как передает Day.Az, в иранских распространились фотографии подписания Пезешкианом соглашения с США.
Представляем вашему вниманию эти фотографии:
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