https://news.day.az/world/1842225.html

Кадры подписания Пезешкианом меморандума с США - ФОТО

Как мы сообщали ранее, президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в онлайн формате меморандум о взаимопонимании. Как передает Day.Az, в иранских распространились фотографии подписания Пезешкианом соглашения с США. Представляем вашему вниманию эти фотографии: