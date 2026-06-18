Кадры подписания Пезешкианом меморандума с США

Как мы сообщали ранее, президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в онлайн формате меморандум о взаимопонимании.

Как передает Day.Az, в иранских распространились фотографии подписания Пезешкианом соглашения с США.

Представляем вашему вниманию эти фотографии: