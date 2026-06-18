Апелляция Верхувена по бою с Усиком была отклонена

Бывший чемпион Glory в тяжелом весе Рико Верхувен не смог добиться пересмотра результата боя с Александром Усиком.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, комиссия отклонила официальный протест нидерландского спортсмена на действия рефери во время поединка, состоявшегося 24 мая в Египте.

Напомним, бой завершился победой украинца нокаутом в 11-м раунде.

По словам Верхувена, в решении комиссии подтверждается, что гонг об окончании раунда прозвучал до того, как рефери официально остановил поединок. Это также подтвердил официальный хронометрист. Кроме того, врач у ринга заявил, что после боя у нидерландца не было признаков дезориентации или спутанности сознания.

Однако комиссия пришла к выводу, что эти обстоятельства не повлияли бы на итоговый результат.

"Речь никогда не шла о том, чтобы принизить заслуги Александра. Он один из величайших бойцов своего поколения, и я испытываю к нему огромное уважение. Меня больше всего расстроило то, что после 11 незабываемых раундов история просто не получила завершения. Я искренне верю, что каждый заслужил шанс увидеть, чем должен был закончиться этот бой", - заявил Верхувен.

Таким образом, победа Усика остается в силе, а протест бывшего чемпиона Glory окончательно отклонен.