США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном был подписан американским лидером Дональдом Трампом и президентом исламской республики Масудом Пезешкианом.

Как передает Day.Az, меморандум о взаимопонимании сроком на 60 дней был подписан в электронном виде и вступил в силу.

Текст меморандума состоит из 14 пунктов:

1. Стороны заявляют о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан;

2.США и Иран обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела;

3. Стороны обязуются провести переговоры и достичь финального соглашения в течение максимум 60 дней;

4. США начинают снятие морской блокады и любых препятствий против Ирана немедленно. Полностью процесс должен быть завершен в течение 30 дней. В этот период движение судов будет пропорционально восстановлению довоенных объемов со стороны Ирана;

5. Иран обязуется обеспечить безопасный проход коммерческих судов без взимания платы в течение 60 дней;

6. США совместно с партнерами обязуются разработать согласованный план восстановления и экономического развития Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов;

7. США обязуются отменить все виды санкций против Ирана - от резолюций СБ ООН и МАГАТЭ до односторонних американских ограничений;

8. Иран подтверждает, что не будет создавать или разрабатывать ядерное оружие. Стороны согласовали механизм решения судьбы запасов обогащенного урана;

9. Стороны соглашаются сохранять статус-кво до финального соглашения;

10. США обязуются немедленно после подписания меморандума и до отмены санкций выдать разрешения на экспорт иранской сырой нефти и нефтепродуктов;

11. США обязуются обеспечить полную доступность замороженных или ограниченных средств и активов Ирана после реализации меморандума;

12. Будет создан исполнительный механизм для мониторинга успешной реализации меморандума и соблюдения финального соглашения;

13. После подписания меморандума и получения заверений о начале реализации пунктов 4, 5, 10 и 11 стороны начнут переговоры по финальному соглашению исключительно по остальным пунктам;

14. Финальное соглашение будет одобрено обязательной резолюцией СБ ООН.