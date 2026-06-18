https://news.day.az/officialchronicle/1842237.html Президент Ильхам Алиев: Политическая, экономическая и социальная стабильность - это реальность современного Азербайджана - ВИДЕО Азербайджан является независимым государством всего 35 лет, причем первые два года его независимости были отмечены оккупацией, войной и гуманитарными бедствиями.
Президент Ильхам Алиев: Политическая, экономическая и социальная стабильность - это реальность современного Азербайджана - ВИДЕО
Азербайджан является независимым государством всего 35 лет, причем первые два года его независимости были отмечены оккупацией, войной и гуманитарными бедствиями.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.
Глава государства также отметил, что впоследствии страна приступила к обеспечению стабильного развития, которое является основой успеха любой страны. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что политическая, экономическая и социальная стабильность - это реальность современного Азербайджана.
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