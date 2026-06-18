Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan bu gün qaz təchizatının coğrafiyası baxımından birinci yerdədir

Təbii qazın təchizatına gəldikdə, Azərbaycan bu gün təchizatın coğrafiyası baxımından birinci yerdədir.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə İllik Toplantılarının açılış mərasimində çıxışında deyib.

"Biz 16 ölkəyə təbii qaz təchiz edirik, bu say günbəgün artır və artmaqda da davam edəcək", - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb.