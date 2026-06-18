https://news.day.az/society/1842228.html В Баку горит Нефтеперерабатывающий завод На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возникновении пожара на Нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в Низаминском районе города Баку.
В Баку горит Нефтеперерабатывающий завод
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возникновении пожара на Нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в Низаминском районе города Баку.
Как передает Day.Az, в связи с поступившим сообщением на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.
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