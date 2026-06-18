В Баку горит Нефтеперерабатывающий завод

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возникновении пожара на Нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в Низаминском районе города Баку.

Как передает Day.Az, в связи с поступившим сообщением на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.