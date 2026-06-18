Steam Machine протестировали в Geekbench

В базе данных бенчмарка Geekbench появились результаты испытаний игровой консоли Steam Machine, что может указывать на начало предрелизного тестирования устройства профильными СМИ и экспертами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Videocardz, устройство под кодовым названием Valve Fremont оснащено кастомным процессором AMD Custom CPU 1772 с шестью ядрами, 12 потоками и 16 МБ кэш-памяти третьего уровня. Тестирование проводилось под управлением операционной системы SteamOS.

В ходе тестов процессор разгонялся до 4,86 ГГц. В однопоточном режиме консоль набрала от 2282 до 2334 баллов, а в многопоточном - от 7316 до 7392 баллов.

Как отмечает Videocardz, результаты в целом совпадают с показателями предыдущих испытаний под Windows, появившимися в прошлом году. Однако новые данные впервые демонстрируют работу устройства на SteamOS.

Хотя Valve пока не объявила дату релиза Steam Machine, появление новых тестов может свидетельствовать о скором выходе консоли на рынок.