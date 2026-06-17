Микаил Джаббаров отметил вклад ИБР в повышение конкурентоспособности компаний Азербайджана

Исламский банк развития (ИБР) играет важную роль в повышении конкурентоспособности азербайджанского бизнеса и расширении экономического сотрудничества между странами-членами организации.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе диалога в рамках ежегодных встреч Группы Исламского банка развития в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По словам министра, одним из ключевых направлений сотрудничества остается поддержка частного сектора.

"Приоритетом являются малые и средние предприятия, потому что в конечном итоге речь идет о развитии именно частного сектора. Доступ к финансированию и доступ к знаниям - это именно те направления, где мы объединяем усилия", - сказал он.

М. Джаббаров отметил, что Азербайджан и ИБР продолжают работу над новой страновой стратегией сотрудничества.

"Мы совместно завершим работу над страновой стратегией и приведем ее в соответствие с объявленными национальными приоритетами развития. ИБР был и остается нашим надежным партнером как в выработке решений, так и в их практической реализации", - подчеркнул министр.

Он отметил, что трансформация экономики Азербайджана делает сотрудничество с банком особенно актуальным.

"Наша экономическая структура изменилась, поскольку мы переходили от экономики, в значительной степени основанной на государственном секторе, к модели, где ведущую роль играет частный бизнес", -сказал М. Джаббаров.

Министр также обратил внимание на расширение направлений поддержки со стороны финансовых институтов группы ИБР.

"Сегодня мы стали свидетелями подписания ряда соглашений, охватывающих самые разные сферы - от финансовых услуг до перспективных направлений новой экономики и элементов новой промышленной революции", - сказал он.

По его словам, значение ИБР выходит далеко за рамки финансирования отдельных проектов.

"Роль, которую банк играет и может играть в дальнейшем развитии торгово-экономических отношений между государствами-членами, невозможно переоценить", - отметил М. Джаббаров.

Он подчеркнул, что азербайджанские компании получают необходимые инструменты для выхода на зарубежные рынки.

"Наши компании, выходя за рубеж, всегда имеют доступ к финансовым инструментам, которые предоставляет Группа ИБР. Поэтому мы рассматриваем этот вклад гораздо шире, чем просто влияние на ВВП, - мы думаем и о росте национального дохода", - сказал министр.

Особое значение, по его словам, имеет влияние сотрудничества с банком на развитие корпоративной культуры отечественного бизнеса.

"Работа с различными подразделениями ИБР оказывает очень позитивное влияние на способность наших компаний соответствовать международным стандартам. Особенно это важно для малого и среднего бизнеса", - подчеркнул он.

М. Джаббаров добавил, что современные требования к бизнесу уже выходят за рамки традиционных компетенций.

"Мы верим в новое определение корпоративной грамотности. Оно включает цифровизацию, способность работать на региональном и даже глобальном уровне. Именно на этом пути ИБР становится тем партнером, который помогает компаниям пройти этап трансформации", - заключил министр.