Путин провел переговоры с главой МИД Турции

Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Россия - АСЕАН встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, турецкий министр прибыл в Российскую Федерацию на два дня - 16-17 июня 2026 года по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова.

Площадкой для встречи стал Татарский государственный Академический театр им. Галиасгара Камала, где уже состоялась церемония официальной встречи глав делегаций - участников предстоящего саммита.

Перед встречей с президентом РФ Фидан уже провел переговоры с Лавровым и заявил, что его страна готова проводить в дальнейшем переговоры между РФ и Украиной, считая приоритетом возвращение к дипломатии. Он также заявил, что Турция не одобряет и принципиально осуждает удары по гражданским. Кроме того, Фидан встретился с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу. Разговор касался в том числе совместной работы по Украине.