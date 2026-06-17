Легкомоторный самолет потерпел крушение в Московской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на борту находились два человека, оба погибли.

"В Сергиево-Посадском городском округе при заходе на посадку упал легкомоторный самолет. При ударе о землю он загорелся. Находившиеся на борту два человека погибли", - сказал собеседник агентства.

В оперативных службах уточнили, что крушение произошло на аэродроме Вихрево. На земле жертв и пострадавших нет.

Что стало причиной крушения, выясняется.