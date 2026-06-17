https://news.day.az/world/1842200.html Самолет потерпел крушение в России, есть погибшие Легкомоторный самолет потерпел крушение в Московской области. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на борту находились два человека, оба погибли. "В Сергиево-Посадском городском округе при заходе на посадку упал легкомоторный самолет. При ударе о землю он загорелся.
Самолет потерпел крушение в России, есть погибшие
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Московской области.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на борту находились два человека, оба погибли.
"В Сергиево-Посадском городском округе при заходе на посадку упал легкомоторный самолет. При ударе о землю он загорелся. Находившиеся на борту два человека погибли", - сказал собеседник агентства.
В оперативных службах уточнили, что крушение произошло на аэродроме Вихрево. На земле жертв и пострадавших нет.
Что стало причиной крушения, выясняется.
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