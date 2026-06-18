https://news.day.az/sport/1842207.html У "Сабаила" новый президент В футбольный клуб "Сабаил", выступающий в Первой лиге Азербайджана, назначен новый президент. Как передает Day.Az, об этом сообщили в клубе. Так, согласно решению Наблюдательного совета, на эту должность назначен Мирза Байрампур.
У "Сабаила" новый президент
В футбольный клуб "Сабаил", выступающий в Первой лиге Азербайджана, назначен новый президент.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в клубе.
Так, согласно решению Наблюдательного совета, на эту должность назначен Мирза Байрампур.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре