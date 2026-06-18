У "Сабаила" новый президент

В футбольный клуб "Сабаил", выступающий в Первой лиге Азербайджана, назначен новый президент.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в клубе.

Так, согласно решению Наблюдательного совета, на эту должность назначен Мирза Байрампур.