https://news.day.az/sport/1842207.html

У "Сабаила" новый президент

В футбольный клуб "Сабаил", выступающий в Первой лиге Азербайджана, назначен новый президент. Как передает Day.Az, об этом сообщили в клубе. Так, согласно решению Наблюдательного совета, на эту должность назначен Мирза Байрампур.