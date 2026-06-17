https://news.day.az/sport/1842081.html Азербайджанские теннисистки начали борьбу в Billie Jean King Cup Женская сборная Азербайджана по теннису стартовала в турнире Billie Jean King Cup, который проходит в Сан-Марино. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в матчах третьей группы Европейской зоны страну представляют Лала Эйвазова, Мадина Бабаева и Мишель Джахангирова. Тренером национальной команды является Рауф Эйвазов.
Азербайджанские теннисистки начали борьбу в Billie Jean King Cup
Женская сборная Азербайджана по теннису стартовала в турнире Billie Jean King Cup, который проходит в Сан-Марино.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в матчах третьей группы Европейской зоны страну представляют Лала Эйвазова, Мадина Бабаева и Мишель Джахангирова.
Тренером национальной команды является Рауф Эйвазов.
Отмечается, что соревнования завершатся 20 июня.
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