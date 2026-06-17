Huawei запатентовала смартфон с уникальной тройной системой складывания

Huawei может разрабатывать смартфон с тройным механизмом складывания, на что указывает патент компании с необычной S-образной конструкцией корпуса. Об этом сообщает Huawei Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно патенту, смартфон состоит из нескольких секций, которые складываются вертикально, что позволяет значительно уменьшить габариты устройства в закрытом состоянии по сравнению с традиционными складными моделями. В разложенном виде гаджет представляет собой вытянутый смартфон с тонким корпусом и полноценным экраном.

Изображения, приложенные к патенту, демонстрируют размещение основного блока камер на задней панели, а также фронтальной камеры, встроенной в дисплей через отверстие в верхней части экрана.

Особое внимание Huawei уделила внутренней компоновке устройства: в документации описаны специальные решения для размещения антенн и других компонентов, призванные минимизировать потери сигнала, которые могут возникать из-за сложной конструкции корпуса. Также отмечается использование гибкого дисплея, усиленного каркаса и дополнительных экранирующих слоев для повышения надежности устройства.