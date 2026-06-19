Украина рассчитывает завершить войну до наступления зимы за счет дипломатических усилий и усиления давления на Россию.

Как передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Зеленский на заседании Европейского совета.

Он также заявил, что если боевые действия продолжатся еще одну зиму, Украине потребуется отдельный пакет поддержки. Речь идет о поставках газа, дизельного топлива, энергетического оборудования, а также как минимум 300 ракет для систем ПВО.

Зеленский также заявил, что готов к переговорам с Путиным и тут же назвал его "безумцем".

"Путин хочет, чтобы у нас все горело, и он безумец - это партнеры чувствуют. Украина готова к переговорам с ним, несмотря на это", - заявил украинский президент.