Азербайджан передал Буркина-Фасо председательство Совета управляющих ИБР

Азербайджан передал Буркина-Фасо полномочия председателя Совета управляющих Группы Исламского банка развития (ИБР) на 2027 год.

Как передает Day.Az, церемония передачи состоялась по итогам пленарного заседания в рамках Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития в Баку, сообщает корреспондент Trend.

Выступая на заседании, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поблагодарил всех участников и организаторов мероприятия за вклад в успешное проведение форума.

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