https://news.day.az/economy/1842531.html Азербайджан передал Буркина-Фасо председательство Совета управляющих ИБР Азербайджан передал Буркина-Фасо полномочия председателя Совета управляющих Группы Исламского банка развития (ИБР) на 2027 год. Как передает Day.Az, церемония передачи состоялась по итогам пленарного заседания в рамках Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития в Баку, сообщает корреспондент Trend.
Азербайджан передал Буркина-Фасо председательство Совета управляющих ИБР
Азербайджан передал Буркина-Фасо полномочия председателя Совета управляющих Группы Исламского банка развития (ИБР) на 2027 год.
Как передает Day.Az, церемония передачи состоялась по итогам пленарного заседания в рамках Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития в Баку, сообщает корреспондент Trend.
Выступая на заседании, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров поблагодарил всех участников и организаторов мероприятия за вклад в успешное проведение форума.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре