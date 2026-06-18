При атаке беспилотника на ТЦ в Москве пострадали азербайджанцы

При атаке беспилотника на торговый центр "Садовод" в Москве пострадали двое граждан Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате падения обломков дрона на рынок "Садовод" сегодня утром ранения получили граждане Азербайджана - жители Шекинского района Ислам Сулейманов и Эльнур Набиев.

Пострадавшие были доставлены в городскую больницу №36 Москвы.

В настоящее время сообщается, что один из пострадавших уже выписан домой.

Отметим, что сегодня утром Украина осуществила массированную атаку беспилотников на Москву. В результате произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе на юго-востоке Москвы, а также в торговом центре "Садовод", находящемся неподалёку. Один из дронов врезался в завод, а на территорию торгового центра упали обломки беспилотника, сбитого в воздухе.

В результате торговому центру был нанесён значительный ущерб. У азербайджанских предпринимателей, работавших в центре, сгорели товары на миллионы рублей.