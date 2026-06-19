ICD расширит поддержку малого и среднего бизнеса в Азербайджане

Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) намерена расширить поддержку малого и среднего бизнеса (МСП) в Азербайджане за счет привлечения финансирования в национальной валюте через местные банки, а также рассматривает возможности участия в инфраструктурных проектах, связанных с развитием транспортных коридоров страны.

Как передает Day.Az, об этом заявил в эксклюзивном интервью Trend руководитель направления финансирования ICD Улан Абылгазиев в кулуарах 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития.

По его словам, программа ICD ориентирована на поддержку азербайджанских МСП через местные финансовые институты.

"ICD работает в Азербайджане с 2003 года, и республика стала первой страной СНГ, где корпорация запустила программу поддержки МСП. Мы сотрудничали примерно с десятью банками - как государственными, так и частными. Более 90 процентов нашей поддержки было направлено именно на малый и средний бизнес. Теперь ICD намерена увеличить масштабы этой деятельности и расширить возможности местных банков по финансированию МСП.

Он сообщил, что одним из ограничивающих факторов остается валютный риск, который корпорация намерена решать в партнерстве с фондом валютного обмена (ТСХ).

"TCX является одной из уникальных платформ, через которую мы можем привлекать местную валюту для инвестирования в Азербайджан. Поддержка Азербайджанского фонда развития предпринимательства позволит обеспечить доступ к ресурсам в манатах, которые затем будут направляться в экономику страны через местные банки для финансирования малого и среднего бизнеса. Использование средств будет строго контролироваться. Особенность исламского финансирования заключается в том, что мы видим каждую транзакцию. Мы должны знать, для какого проекта используются средства - будь то текстильная промышленность, сельское хозяйство, производство или возобновляемая энергетика", - сказал У.Абылгазиев.

Говоря о возможном участии ICD в проектах вдоль Среднего коридора, У.Абылгазиев подчеркнул, что корпорация располагает инструментами проектного и инфраструктурного финансирования и изучает возможности для повышения эффективности транспортных маршрутов.

Он отметил важную роль Азербайджана в международной торговле благодаря его географическому положению между Востоком и Западом, Севером и Югом.

"Страна эффективно использует свое географическое положение и способствует развитию торговых потоков, перемещению товаров и капитала. В условиях современных геополитических вызовов особое значение приобретает диверсификация торговых маршрутов и наличие альтернативных транспортных направлений. ICD заинтересована в развитии партнерства с крупными азербайджанскими компаниями, включая SOCAR, телекоммуникационные и инфраструктурные предприятия, которые участвуют в развитии транспортных коридоров", - сказал руководитель.

Отвечая на вопрос о возможном финансировании проектов, связанных с Зангезурским коридором, он отметил, что все ключевые транспортные проекты Азербайджана являются частью более широкой инфраструктурной экосистемы Среднего коридора.

"Любые ключевые коридоры, являющиеся частью национальной стратегии Азербайджана, становятся элементом более широкой инфраструктурной экосистемы. Они будут получать поддержку со стороны ICD и других структур Группы Исламского банка развития", - заключил У.Абылгазиев.